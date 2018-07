West Ham confirma contratação do zagueiro Balbuena junto ao Corinthians

O West Ham anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Fabián Balbuena, junto ao Corinthians. A negociação já era dada como certa nos últimos dias e o jogador inclusive já havia se despedido do clube, mas somente agora o acordo com o time londrino foi oficialmente selado.

Em comunicado oficial, o West Ham preferiu não revelar a quantia desembolsada ao Corinthians para contratar Balbuena, mas a tendência é que tenha sido 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões), valor de sua multa rescisória. O certo é que Balbuena assinou contrato por três temporadas com o clube.

"Eu estou realmente empolgado por este novo desafio, e meu objetivo é corresponder às exigências do Campeonato Inglês", declarou o jogador de 26 anos ao site do clube. "Obviamente, estar no West Ham é uma motivação extra, e eu quero fazer o meu melhor para ajudar o time."

A negociação entre Balbuena e West Ham vinha acontecendo nos últimos meses, e o Corinthians já havia anunciado a liberação do jogador, que sequer atuou nos últimos amistosos da equipe. Na sexta-feira, o paraguaio se despediu da torcida através das redes sociais: "O sangue no olho é para sempre, continência eterna para vocês".

Balbuena se notabilizou por bater continência à torcida na comemoração de seus gols e, até por isso, posou para fotos para o site do West Ham fazendo o gesto. Desde 2016 no clube paulista, disputou 136 jogos, marcou 11 gols e chamou atenção pela postura em campo, que fez o West Ham se interessar em seu futebol.

"Damos as boas-vindas ao Balbuena. Ele é alguém que vínhamos monitorando por um longo período e estamos muito felizes pela oportunidade de assinar com ele. É um jogador de muita força, caráter e personalidade. Ser capitão do Corinthians, um dos maiores clubes da América do Sul, exige mentalidade muito forte. Ele também tem experiência internacional com a seleção paraguaia", disse o diretor de futebol do West Ham, Mario Husillos.

O dirigente deixou claro que o futebol desempenhado pelo jogador no Corinthians foi o fator fundamental para chamar a atenção do West Ham. "Ele ganhou muitos prêmios individuais e foi eleito o melhor zagueiro do Brasil por suas estatísticas. Acreditamos que vai melhorar nosso elenco com suas qualidades, está na idade perfeita e pode ser muito importante por anos no West Ham."