West Ham contrata atacante brasileiro Nenê, ex-PSG

Cinco dias após perder o atacante Andy Carroll, machucado, a diretoria do West Ham United agiu rápido e anunciou nesta quarta-feira a contratação do brasileiro Nenê para reforçar seu setor ofensivo. O jogador, que tem passagens por equipes como Palmeiras e Santos, acertou contrato somente até o fim da temporada europeia, que se encerra em maio.

"Estou muito feliz por estar aqui. Estou orgulhoso por estar chegando em um grande time como West Ham e vou fazer o meu melhor para a equipe", declarou o atleta de 33 anos, que defendia o Al-Gharafa, do Catar, desde 2013. "Eu já vinha pensando em voltar para a Europa porque aqui o futebol, o ambiente, tudo é melhor."

Antes de ir jogar no Catar, onde marcou 21 gols em 44 partidas, Nenê defendeu o Paris Saint-Germain por três anos. Também defendeu o Monaco e equipes menores da Espanha, como Espanyol e Mallorca. No Brasil, ele jogou ainda pelo Paulista antes de passar pela base do Corinthians. Agora, fará sua estreia no futebol inglês.

Nenê chega ao West Ham para recompor o ataque da equipe, que sofreu o importante desfalque de Carroll na semana passada. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento do joelho e passará por cirurgia. A previsão do departamento médico é de que o jogador só volte ao time na próxima temporada.