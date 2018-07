West Ham derrota Sunderland e rebaixa o Portsmouth Com gol do brasileiro Ilan, o West Ham derrotou o Sunderland por 1 a 0, neste sábado, em casa, e causou o rebaixamento do Portsmouth no Campeonato Inglês. Mesmo sem jogar, o lanterna caiu para a Segunda Divisão porque não pode mais alcançar o Wigan e o próprio West Ham, que estão fora da zona de descenso.