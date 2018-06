West Ham é denunciado por violar legislação antidoping na Inglaterra

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta terça-feira que denunciou o West Ham por violar uma regra da legislação antidoping da entidade. O clube londrino terá até a próxima terça para elaborar sua defesa e tentar evitar uma punição.

De acordo com a FA, o West Ham falhou na tarefa de manter a Premier League informada sobre o deslocamento dos atletas de seu elenco por três vezes no espaço de um ano. Esta regra é importante para que a entidade saiba onde realizar testes antidoping nos jogadores. Por este mesmo motivo, o Manchester City foi multado em 35 mil libras no ano passado.

Imediatamente, o West Ham culpou uma "negligência administrativa" pelo problema. "O endereço de um jogador foi registrado e os dígitos do número da casa foram invertidos. Nós gostaríamos de deixar claro que foi um problema administrativo do clube e que não tem qualquer ligação com os jogadores."

Trata-se de mais um problema para um clube que vem oscilando demais nesta temporada. Apenas 12.º colocado no Campeonato Inglês, o West Ham volta a campo no sábado para encarar o Liverpool, fora de casa.