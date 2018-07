West Ham é surpreendido em nova casa por time romeno e fica fora da Liga Europa

Logo em sua segunda partida oficial na nova casa, o West Ham protagonizou nesta quinta-feira o primeiro vexame no Estádio Olímpico de Londres. Diante do pequeno Astra Giurgiu, da Romênia, perdeu por 1 a 0, para desespero de seus fiéis torcedores que lotaram as arquibancadas, e ficou de fora da fase de grupos da Liga Europa.

Depois de bater o Bournemouth na estreia do Campeonato Inglês, o torcedor do West Ham sofreu sua primeira grande decepção na nova casa. Com um empate por 1 a 1 no jogo de ida na Romênia, a equipe precisava apenas segurar o 0 a 0 contra o frágil adversário, mas foi surpreendida.

E o West Ham levou a campo o que tinha de melhor nesta quinta. Até mesmo o ex-são-paulino Calleri, contratado para esta temporada, foi titular, mas pouco fez e acabou substituído no início do segundo tempo. Não foi o suficiente. O Astra Giurgiu surpreendeu e garantiu a classificação à fase de grupos.

O único gol da partida foi marcado ainda na reta final do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque o português Felipe Teixeira foi acionado pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado para selar o surpreendente triunfo.

SHAKHTAR AVANÇA

Quem não deu chances para a zebra foi o Shakhtar Donetsk. Depois de ficar de fora da Liga dos Campeões, ao ser surpreendido pelo Young Boys, o time ucraniano assegurou sua vaga na fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, ao derrotar o Istanbul Basaksehir por 2 a 0, em casa.

O Shakhtar já havia vencido na ida, na Turquia, por 2 a 1, e por isso entrou em campo mais tranquilo. O gol contra de Attamah deixou a vaga ainda mais próxima da equipe ucraniana. Marlos, já no segundo tempo, marcou o seu e definiu o placar. Convocado por Tite para a seleção brasileira, Taison atuou durante os 90 minutos.

OUTROS RESULTADOS

Outra equipe tradicional que avançou à fase de grupos da Liga Europa nesta quinta foi o Olympiacos. Mas com muita dificuldade. Depois de vencer por 1 a 0 o Arouca na ida, em Portugal, o time grego foi surpreendido em casa e caiu pelo mesmo placar. Só que na prorrogação, Alejandro Dominguez e Brown Ideye marcaram os gols que garantiram a classificação.

Em outras partidas desta quinta, garantiram vaga na competição: o Qabala, o Sassuolo, o Saint-Étienne, o Maccabi Tel Aviv e o Rapid Viena. O sorteio das chaves da Liga Europa acontecerá nesta sexta-feira.