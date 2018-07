West Ham e Tottenham vão disputar estádio olímpico de Londres

A entidade pública responsável pelo legado dos Jogos vai iniciar agora as negociações com os dois clubes da Premier League inglesa. Uma decisão será tomada no primeiro semestre do próximo ano.

O West Ham, cujo estádio Upton Park fica localizado próximo ao local onde será erguido o novo estádio ao custo de 833 milhões de dólares, foi o primeiro time a demonstrar interesse em mudar-se para o novo local.

Posteriormente, o Tottenham, que é vinculado com a gigante de entretenimento AEG, apresentou uma oferta, apesar de ter planos para erguer um novo estádio próprio com capacidade para 56 mil torcedores ao lado de seu atual campo, o White Hart Lane.

"Estamos muito contentes com o interesse sério que foi demonstrado no estádio", disse em comunicado Margarte Ford, responsável pelo legado da Olimpíada.

"Começamos este processo para assegurar o melhor legado para o estádio, e agora estamos num momento em que selecionamos as duas ofertas mais fortes", acrescentou.

Originalmente, o estádio olímpico foi projetado com capacidade para 80 mil lugares, mas depois teria sua dimensão reduzida para se tornar uma arena de atletismo para 25 mil pessoas.

Com o interesse dos clubes, a futura capacidade do estádio ficaria em torno de 55 mil espectadores. Os atuais estádios do Tottenham e do West Ham têm capacidade para 35 mil pessoas.