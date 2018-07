West Ham empata por 3 a 3 com West Bromwich no Inglês

LONDRES - O West Ham United desperdiçou uma oportunidade perfeita para aliviar seus temores de rebaixamento no sábado, quando ficou no empate de 3 x 3 com o rival de zona de rebaixamento West Bromwich Albion, no Campeonato Inglês.

Em um confronto emocionante no Upton Park, o Hammers abriu o placar através do ex-atacante da seleção da Inglaterra Joe Cole, mas tomou dois gols em cinco minutos, do atacante francês Nicolas Anelka, pouco antes do intervalo.

A entrada do jogador de Mali Modibo Maiga animou o West Ham na segunda etapa e, depois de empatar aos 20 minutos, ele participou do gol de Kevin Nolan, dois minutos depois, deixando o time da casa à frente de novo.

Mas o West Ham não conseguiu segurar a vantagem e o atacante reserva Saido Berahino empatou para os visitantes num chute cruzado de pé esquerdo.

O resultado mantém a má fase do West Ham, que venceu apenas uma vez em 12 jogos da liga desde a vitória por 3 x 0 sobre o Tottenham Hotspur, em 6 de outubro. A equipe permanece em 19o lugar, com 15 pontos, enquanto o West Brom é o 15.º, com 18 pontos.