West Ham ganha do Swansea e sobe para terceiro lugar no Inglês

O West Ham escreveu mais um capítulo de sua ótima campanha no Campeonato Inglês neste domingo. A equipe londrina venceu pela oitava vez na competição ao fazer 3 a 1 no Swansea, em casa, pela 15.ª rodada, e subiu para a terceira colocação. Andy Carroll, ex-Liverpool, foi o nome da partida, com dois gols.

O resultado levou o West Ham a 27 pontos, atrás apenas do líder Chelsea, que tem 36, e do segundo colocado Manchester City, com 33. Na próxima rodada, os londrinos terão pela frente o Sunderland, fora de casa, sábado que vem. Já o Swansea, oitavo, com 22 pontos, pegará no próximo domingo o Tottenham, em casa.

Apesar do resultado, quem saiu na frente neste domingo foi o Swansea, com Bony, que completou bela tabela pelo lado esquerdo aos 18 minutos. O empate só saiu aos 40 minutos, quando Andy Carroll recebeu cruzamento da direita e escorou com estilo no canto esquerdo do goleiro.

O mesmo Carroll foi o responsável pela virada aos 20 minutos do segundo tempo, e novamente de cabeça. Ele escorou escanteio batido da esquerda para marcar. Quando o Swansea já tinha um a menos, após a expulsão do goleiro Fabianski, Sakho recebeu lançamento e fuzilou para o gol aos 41, fechando o placar.