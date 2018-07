West Ham goleia Burnley e avança na Copa da Inglaterra

Hitzlsperger abriu o placar aos 23 minutos de jogo. Cole balançou as redes duas vezes em menos de três minutos e aumentou a vantagem dos anfitriões no início do segundo tempo. Reid e Sears, nos acréscimos, decretaram a vitória do West Ham. Rodriguez marcou o gol de honra dos visitantes.

O adversário do West Ham nas quartas de final será o Stoke City. O duelo será disputado fora de casa, no final de semana dos dias 12 e 13 de março.

ESPANHA - Pelo Campeonato Espanhol, o Real Sociedad derrotou o Mallorca por 1 a 0, nesta segunda, em casa, em jogo único da rodada. O time anfitrião chegou aos 34 pontos, na oitava colocação da tabela. O Mallorca segue com 31, em 11.º. Tamudo marcou o único gol do jogo, aos 11 minutos da segunda etapa.