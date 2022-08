Lucas Paquetá deixa o Lyon e é anunciado como nova contratação do West Ham

Após idas e vindas na negociação, a direção do West Ham abriu os cofres e contratou o brasileiro Lucas Paquetá. O acerto foi oficializado nesta segunda-feira. O meia-atacante estava no Lyon, da França, e assinou contrato de cinco anos para jogar no futebol inglês pela primeira vez na carreira.

O carioca, que completou 25 anos no último sábado, chega ao time de Londres no embalo das boas exibições na temporada passada no futebol francês e pelo destaque obtido na seleção brasileira. Ele ascendeu ao time titular do técnico Tite no ano passado e é peça certa na convocação final para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

Pelo acerto, o West Ham terá opção de mais um ano de contrato ao fim do período inicial de cinco anos. O vínculo conta com uma multa rescisória que, segundo o clube inglês, é recorde. As cifras, contudo, não foram reveladas.

O acerto entre Lyon e West Ham vindo sendo desenhado desde a semana passada. Mas a oferta inicial dos ingleses não havia agradado aos franceses, que tinham ainda o Newcastle, o novo rico inglês, como opção alternativa para concretizar a transferência.

Born in Brazil, but now East London is his home. Bem-vindo, @LucasPaqueta97! pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

O clube da Inglaterra teria oferecido inicialmente 40 milhões de euros (cerca de R$ 201 milhões no câmbio atual), de acordo com a imprensa europeia. A negociação acabou fechando em 60 milhões de euros (R$ 302 milhões), novamente segundo jornais europeus.

Paquetá contou com vídeo especial produzido pelo clube londrino para ser anunciado. As imagens mostram cenas urbanas no Brasil e o Cristo Redentor, em referência à origem carioca do jogador. Revelado pelo Flamengo, Paquetá defendeu o Milan, sem maior sucesso, antes de se transferir ao Lyon em 2020.

"Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o começo de uma jornada muito agradável. Espero ter muito sucesso por aqui", comemorou o brasileiro. "Na temporada passada, o West Ham fez uma campanha muito boa e espero que possamos continuar a ter cada vez mais boas temporadas enquanto eu estiver aqui."