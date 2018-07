West Ham só empata com o Leicester e segue na zona de rebaixamento

O West Ham perdeu boa chance de deixar a zona de rebaixamento nesta sexta-feira. Na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe londrina recebeu o Leicester e não passou de um empate por 1 a 1, resultado que a manteve entre os três últimos colocados da tabela.

O empate levou o West Ham a 10 pontos, na 18.ª colocação mas podendo encerrar a rodada em penúltimo. Sem vencer há quatro jogos, a equipe volta a campo na quarta que vem para visitar o Everton. Já o Leicester chegou a 14 pontos, em 11.º, e vai receber o Tottenham na terça.

Mesmo fora de casa, o Leicester começou bem melhor nesta sexta, abusando das jogadas com Jamie Vardy. E logo aos sete minutos, a insistência deu certo. O atacante recebeu pela esquerda, avançou e bateu para a área. A bola parecia tranquila para Ogbonna, mas o zagueiro furou e permitiu que ela chegasse para Albrighton, que bateu de primeira para a rede.

O mesmo Vardy quase marcou um golaço pouco depois, mas foi travado por Arnautovic na hora de bater após passar por dois marcadores. O West Ham pouco assustava, mas em uma das poucas chances que teve, empatou. Aos 44 minutos, Kouyaté aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e subiu para finalizar.

No segundo tempo, os donos da casa conseguiram bloquear bem os melhores jogadores do Leicester e dominaram a posse de bola, mas pouco criaram. Na insistência, se lançaram ao ataque nos minutos finais e viram Andre Ayew quase virar nos acréscimos, mas a bicicleta do ganês saiu rente ao travessão.