West Ham só empata e segue entre os últimos no Inglês Depois da vitória fora de casa sobre o Fulham, no último domingo, a expectativa da torcida do West Ham era de mais um triunfo nesta terça-feira para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. No entanto, o time decepcionou seus torcedores, que lotaram o estádio Upton Park, em Londres, e apenas empatou com o Everton por 1 a 1, pela 20.ª rodada da competição.