West Ham só empata em casa e segue em 7º no inglês O West Ham sonha em deixar para trás vizinhos tradicionais de Londres como Tottenham e Arsenal e conseguir uma vaga pelo menos na Liga Europa do ano que vem. Mas, nesta segunda-feira, desperdiçou ótima chance ao empatar em casa com o Stoke City, por 1 a 1, no último jogo da 12.ª rodada do Campeonato Inglês.