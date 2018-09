West Ham supera o Everton fora de casa, vence a 1ª e deixa lanterna do Inglês

Derrotado nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o West Ham, enfim, conseguiu seus primeiros pontos na competição. Fora de casa, o time londrino surpreendeu o Everton neste domingo, no Estádio Goodison Park, em Liverpool, ao vencer a partida por 3 a 1.

O primeiro triunfo do West Ham no torneio tira a equipe da lanterna e a coloca na 16ª posição. Enquanto que o Everton perde a invencibilidade - havia vencido um jogo e empatado outros três - desperdiça a chance de encostar no pelotão da frente e cai para a décima colocação, com seis pontos.

Sem Richarlison, a equipe de Liverpool careceu de força ofensiva e foi surpreendida pelo adversário londrino no primeiro tempo com dois gols no começo do jogo, marcados pelo centroavante ucraniano Yarmolenko. No final da primeira etapa, Bernard saiu do banco de reservas e o Everton melhorou, tanto que diminuiu o placar com o islandês Sigurdsson.

Empolgado por ter diminuído a vantagem antes de descer ao intervalo, o time da casa voltou para a etapa final com intensidade e em cima do adversário. A equipe de Liverpool, porém, não conseguiu decidir na frente e levou o terceiro gol em contra-ataque que terminou com a finalização precisa do sérvio Arnautovic.

Em outro jogo neste domingo, o Wolverhampton derrotou o Burnley por 1 a 0 dentro de casa e chegou à segunda vitória consecutiva no torneio, assumindo o nono lugar, com oito pontos. O Burnley segue afundado e sem vencer - perdeu a quarta seguida. Com apenas um ponto somado, amarga a vice-lanterna.