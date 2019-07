West Ham supera recorde do clube com contratação de francês por R$ 211 milhões

O West Ham estabeleceu um recorde no clube nesta quarta-feira ao realizar a contratação mais cara da sua história com o anúncio da chegada do atacante francês Sebastien Haller. O próprio clube anunciou se tratar de uma transação recorde, com a imprensa britânica afirmando que o clube desembolsará 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 211 milhões) para tirá-lo do Eintracht Frankfurt.

O valor pago pelo West Ham supera, portanto, as 35 milhões de libras (R$ 164 milhões) desembolsadas pela equipe na contratação do meia brasileiro Felipe Anderson na temporada passada.

"Isso demonstra que o clube realmente tinha interesse em mim há muito tempo. Tinha esse desejo de me contratar e me sinto realmente feliz por me transferir", afirmou Halller.

O novo reforço do West Ham tem 25 anos e iniciou a sua carreira no Auxerre, da França, depois se transferindo ao holandês Utrecht. O atacante, então, atuou nas últimas duas temporadas pelo Eintracht, sendo que na 2018/2019 chamou a atenção por ter marcado 20 gols em 41 jogos disputados. Além disso, possui passagens pelas seleções de base da França.

Antes de Haller, o West Ham também havia se reforçado para a próxima temporada com o meia-atacante Pablo Fornals, que estava no espanhol Villarreal. Nesta quarta-feira, o time londrino entrou em campo por um torneio amistoso de pré-temporada em Nanquim, na China, e perdeu por 4 a 1 para o Manchester City.