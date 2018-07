West Ham vence Bournemouth em sua estreia oficial no Estádio Olímpico

Esse foi o primeiro jogo oficial do West Ham em sua nova casa, o Estádio Olímpico de Londres, construído para receber a Olimpíada de 2012. Por mais de 100 anos, o time atuou no Upton Park. A equipe já estreara o local em amistoso com a Juventus - e perdeu por 3 a 2.

Com o argentino Jonathan Calleri no banco, o West Ham pouco aproveitou o embalo de seu novo estádio, teve um início morno e quase não ameaçou o gol adversário no primeiro tempo.

O ex-jogador do São Paulo entrou aos 18 minutos do segundo tempo, mas não mudou o panorama do jogo. Aos 22, porém, Harry Arter foi expulso e deixou o Bournemouth com um a menos. E, apenas oito minutos depois, aproveitando cruzamento do turco Gokhan Tore, o meia Michail Antonio marcou o gol da vitória.

Ainda neste domingo, mesmo jogando fora de casa, o Middlesbrough surpreendeu o Sunderland e ganhou por 2 a 1. Destaque para o atacante uruguaio Cristhian Stuani, que marcou dois gols ainda no primeiro tempo. O holandês Patrick van Aanholt descontou já na etapa final.