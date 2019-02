West Ham vence de virada e afunda o Fulham no Inglês; Watford goleia

O West Ham recebeu o Fulham nesta sexta-feira, voltou a vencer e afundou o adversário na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Na abertura da 27.ª rodada da competição, a equipe da casa saiu atrás no Estádio Olímpico, mas virou para triunfar por 3 a 1.

O resultado encerrou o jejum de cinco jogos sem vitória na temporada e deixou o West Ham na nona colocação, com 36 pontos, distante da classificação para competições europeias e também da zona de rebaixamento. Já o Fulham estacionou nos 17 pontos e é o penúltimo colocado.

Apesar do resultado, o time visitante surpreendeu no início e viu Babel perder chance incrível nos primeiros segundos. O próprio holandês, aos dois minutos, abriu o placar. A partir daí, porém, o Fulham mostrou por que tem a pior defesa do campeonato. Chicharito Hernández e Issa Diop, ainda no primeiro tempo, viraram. Na etapa final, Michail Antonio selou o resultado.

WATFORD GOLEIA

No País de Gales, o Watford não tomou conhecimento do Cardiff e ampliou a boa campanha no Inglês. Mesmo fora de casa, a equipe goleou por 5 a 1, com show de Deulofeu, ex-Barcelona, autor de três gols. Troy Deeney marcou os outros dois e Sol Bamba descontou.

O resultado deixou o Watford com 40 pontos, na sétima colocação, atrás apenas das potências do país: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Arsenal e Chelsea. Já o Cardiff ocupa a 17.ª colocação, com 25 pontos, e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.