West Ham vence Fulham e deixa lanterna na Inglaterra

Em casa, o Fulham abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com o norte-irlandês Aaron Hughes, de cabeça, após cruzamento de Simon Davies. A equipe seguiu com o domínio do jogo, mas o West Ham empatou o confronto com Carlton Cole, aos 36 minutos. E o gol da virada saiu aos 45 minutos, com gol marcado pelo francês Frédéric Piquionne.

Na etapa final, apesar do Fulham ser mais ofensivo, o West Ham voltou a marcar. Aos 27 minutos, Carlton Cole fez o seu segundo gol na partida e definiu a terceira vitória da sua equipe no Campeonato Inglês.