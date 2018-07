West Ham vence Liverpool e sai da lanterna

O West Ham saiu na frente após 22 minutos com um gol de Scott Parker tabelando com Thomas Hitzlsperger antes de acertar o chute e superar Pepe Reina.

O time de Londres ampliou no final do primeiro tempo quando Demba Ba cabeceou após cruzamento de Gary O'Neil.

O Liverpool reagiu e conseguiu diminuir quando Glen Johnson escorou o chute cruzado de Luis Suarez a quatro minutos do fim.

O West Ham deu a palavra final quando Carlton Cole marcou o terceiro nos acréscimos.

A vitória levou o West Ham a 28 pontos, um acima do Wigan e com a mesma pontuação do West Bromwich. O time completou uma grande semana após golear o Burnley por 5 x 1 na segunda-feira para atingir as quartas-de-final da Copa da Inglaterra (FA Cup).

Foi a primeira derrota do sexto colocado Liverpool em oito jogos. O resultado deste domingo --após um empate em casa por 1 x 1 com o Wigan depois de cinco vitórias seguidas-- atingiu severamente as esperanças dos Reds por um lugar na Liga dos Campeões.

Manchester United, que venceu o Wigan por 4 x 0 no sábado, lidera com 60 pontos, quatro à frente do Arsenal, que encara o Birmingham na final da Copa da Liga no domingo.

O Manchester City, em terceiro com 49 pontos, joga com o Fulham, e o Tottenham Hotspur é o quarto com 47 pontos.