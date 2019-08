West Ham x Manchester City: onde assistir ao vivo e horário do jogo

West Ham e Manchester City se enfrentam sábado, às 8h30 (horário de Brasília) pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no London Stadium, em Londres.

LEIA TAMBÉM > Sané passará por cirurgia no joelho e pode só voltar ao Manchester City em 2020

West Ham x Manchester City terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. O Manchester City inicia a busca pelo tricampeonato inglês. O time do técnico Pep Guardiola manteve a estrutura da temporada passada, com reforços pontuais, como o espanhol Rodri do Atlético de Madrid.

A espinha dorsal da equipe continua com Ederson, Riyad Mahrez, Sergio Agüero e Gabriel Jesus. Há, no entanto, um desfalque importante. O lateral-direito Danilo foi negociado com a Juventus, da Itália. Em troca, o City recebeu o português João Cancelo.

G⚽️AL OF THE DAY! Rolando Bianchi slides us into the lead the last time we opened the season at West Ham twelve years ago. #mancity pic.twitter.com/KfKnSQG2hx — Manchester City (@ManCity) August 7, 2019

O Manchester City chega animado para a estreia no Campeonato Inglês diante do West Ham. O time começou a temporada comemorando mais um título. No último domingo, o City enfrentou o Liverpool no estádio de Wembley, pela Supercopa da Inglaterra, e após empate por 1 a 1 no tempo normal, venceu nos pênaltis e levou a taça. A competição que abre a temporada do futebol inglês coloca frente a frente os campeões do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Como o City conquistou os dois troféus na última temporada, o Liverpool disputou o torneio como o vice-campeão nacional.