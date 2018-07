Westermann desfalca a Alemanha na Copa do Mundo

A seleção alemã informou que Westermann fraturou um osso em seu pé no final da vitória por 3 x 0 sobre a Hungria, no sábado.

O jogador do Schalke 04, de 26 anos, tem 19 partidas pela seleção e era considerado também como uma opção para o meio-campo após as lesões que tiraram do Mundial Michael Ballack e Christian Traesch.

"Naturalmente, estou muito triste. Era o meu grande objetivo participar da Copa do Mundo", disse Westermann. "Eu estava no melhor da minha forma, mas não me resta nada a fazer além de desejar ao time tudo de melhor no torneio".

O técnico da Alemanha Joachim Loew, que agora tem 24 jogadores em condições de jogar na lista preliminar de 27 atletas, disse que a versatilidade de Westermann vai fazer falta na África do Sul.

"Heiko teria um papel muito importante na Copa do Mundo. Ele é um jogador multifacetado", disse Loew.

O treinador terá que finalizar sua lista até 1o de junho, antes de a equipe viajar para a África do Sul em 6 de junho.

A Alemanha está no Grupo D, ao lado de Sérvia, Austrália e Gana.

(Por Karolos Grohmann)