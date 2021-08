Weverton aprova atuação do Palmeiras contra o São Paulo: 'Merecemos a vitória'

Eleito o melhor em campo no empate com o São Paulo, Weverton aprovou a atuação do Palmeiras nesta terça-feira. Para o goleiro, que fez boas defesas no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, se houvesse um vencedor no Morumbi teria de ser o time alviverde.

"Foi um grande jogo. Jogo bem aberto. Fizemos um excelente primeiro tempo com boas chances. Sofremos gol, mas voltamos a jogar muito bem. Tivemos chance de empatar, virar e está tudo aberto", opinou Weverton. Na avaliação do experiente goleiro, o Palmeiras fez um bom início de jogo e o confronto está "em aberto".

O time alviverde poderia ter tido melhor sorte se Breno Lopes tivesse aproveitado uma das duas chances que teve no primeiro tempo, ambas após belas assistências de Dudu. Ele chutou a primeira tentativa para fora e foi muito mal ao tropeçar na jogada seguinte.

"O Palmeiras começou muito bem. Criamos com o Breno logo no começo. Sabemos o quanto é importante fazer gol fora de casa e temos que valorizar isso. Está aberto. O Palmeiras mereceu sair com a vitória", disse o goleiro.

Embora tenha gostado da exibição do Palmeiras, Weverton afirmou que a equipe precisa fazer "um pouco mais" para conseguir a classificação para a semifinal. O jogo de volta será em casa, no Allianz Parque, na próxima terça-feira, às 21h30, e o time alviverde joga com a vantagem do empate sem gols.

"Sabemos que teremos que competir ao máximo, focar ao máximo e fazer o que a gente fez hoje e um pouco mais para sair classificado. Vamos melhorar para que na terça-feira a gente possa sair sem sofrer gols e classificados. Agora é descansar porque temos um jogo importante pelo Brasileiro", comentou o goleiro.

Ele fez menção ao duelo do Brasileirão contra o Atlético-MG que vale a liderança que o Palmeiras perdeu na rodada passada. O time mineiro lidera com 34 pontos, dois a mais que a equipe paulista. Eles se enfrentam sábado, às 19 horas, em Belo Horizonte.