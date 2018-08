Weverton brinca com coincidência vivida por Marcos em 1999

O goleiro Weverton, do Palmeiras, brincou nesta quarta-feira com uma coincidência entre o ano atual e a temporada do único título da equipe na Copa Libertadores. Assim como em 1999, a equipe trocou de goleiro titular no meio da competição e agora torce para a coincidência terminar do mesmo jeito que há 19 anos, com o clube como campeão do torneio.

Naquela edição, Velloso se machucou durante a fase de grupos da competição e deu lugar para Marcos, que se destacou na campanha e não deixou mais o posto de titular. "São histórias, mas às vezes Deus prepara umas coisas que você vai ver só depois. Se for cenário de mais um título, que seja muito bem-vindo. Que em novembro a gente possa contar essa curiosidade que deu certo mais uma vez", disse em entrevista ao SporTV.

Weverton começou a competição como reserva e viu até mesmo Jailson e Fernando Prass serem utilizados antes dele. Somente agora o atual titular terá a oportunidade de defender a equipe em uma partida da Libertadores. "Ansiedade faz parte da preparação para o jogo. Se não estiver com frio na barriga, não está sentindo o jogo. Estou super feliz de estrear na Libertadores com a camisa do Palmeiras, de estar vivendo esse momento", disse.

Apesar de estrear pelo Palmeiras, o goleiro disputou a competição em anos anteriores pelo antigo clube, o Atlético-PR. Weverton chegou ao clube alviverde nesta temporada e assinou contrato por cinco anos.