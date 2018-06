Weverton comemora estreia pelo Palmeiras: 'É bom estar em campo'

Contratado para o início desta temporada, o goleiro Weverton finalmente estreou pelo Palmeiras e comemorou nesta segunda-feira o primeiro jogo pela equipe. O jogador ex-Atlético-PR atuou como titular na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, no Novelli Junior, pelo Campeonato Paulista, e se tornou o 115º atleta da posição a defender a equipe em uma partida.

"Foi muito importante para mim, pois marca o início da minha história com essa camisa. É sempre bom estar em campo e, claro, não tomar gols é ainda mais especial. Melhor ainda foi sair com a vitória. É difícil jogar em Itu. Além do calor, o time deles precisava do resultado para se classificar e deu muito trabalho", disse Weverton, que chegou ao Palmeiras para disputar posição com Jailson e Fernando Prass.

O goleiro disse estar ciente da concorrência pela titularidade e garante compreender as escolhas do treinador Roger Machado. "Sei que, dos goleiros que o Palmeiras tem hoje, todos são de altíssimo nível. Tem o Jailson, que vive fase espetacular, o Fernando Prass, que é um ídolo. Acho que nenhum clube do Brasil hoje tem isso (três goleiros de alto nível). Mantenho os pés no chão sempre, pois, sei que, um dia, a minha hora irá chegar", afirmou.

Weverton é atualmente a terceira opção para o gol e ganhou chance de atuar em um compromisso em que o treinador realizou vários testes. Para o Palmeiras, a vitória valeu a confirmação da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, retrospecto que dá ao clube vantagem no mata-mata da fase final. "Tínhamos a missão de vencer para terminarmos a primeira fase com a melhor campanha e conseguimos. Só posso dizer que me sinto honrado em atuar em um clube que tem tanta tradição e reconhecimento nessa posição", comentou Weverton.