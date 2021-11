Weverton comemora título da Libertadores: 'Estamos na história do Palmeiras'

Weverton foi o primeiro jogador do Palmeiras a falar com a imprensa após a conquista do tricampeonato da Libertadores da América. Grande liderança da equipe alviverde, o goleiro passou sua sobriedade para os companheiros em campo quando mais o time precisava. Vencendo por 2 a 1 na prorrogação, segurar o placar era o objetivo para conquistar mais um troféu.

Seguro na meta alviverde ao longo dos mais de 120 minutos que durou a decisão no estádio Centenário, em Montevidéu, Weverton valorizou a conquista consecutiva da Copa Libertadores pelo Palmeiras e elogiou os colegas de time, que conseguiram resistir à pressão do Flamengo e levar o clube novamente à glória eterna.

Leia Também Destaque na Libertadores, Raphael Veiga supera ídolo Alex e orgulha o avô palmeirense

"A gente lutou e batalhou. Deus nos deu talento e a capacidade de ser tricampeão da América. Esses jogadores entram na história do Palmeiras (que conquistaram a Libertadores de maneira consecutiva). Dedico (o título) à minha família e a todos os torcedores, que sofreram para estar aqui hoje com viagem para o Uruguai e ingresso caro", disse o goleiro.

O goleiro também comentou sobre a maneira como as finais perdidas ao longo da temporada 2021 influenciaram no modelo de jogo deste sábada e na postura que a equipe adotou para se segurar na defesa e aproveitar falhas providenciais da defesa do Flamengo: "(O jogo) Foi duro. Foi nossa quarta final do ano (Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores), não tínhamos conquistado nenhum campeonato", ressaltou o goleiro.

Com mais uma conquista continental, Weverton ganha ainda mais peso para estar na lista de Tite para disputar a Copa do Mundo de 2022. Frequentemente convocado para a seleção brasileira, o goleiro busca uma oportunidade na titularidade. A Libertadores de 2021 é o quinto título do goleiro acreano pelo Palmeiras: Brasileirão (2018), Paulistão, Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021).