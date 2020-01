Weverton completa dois anos de Palmeiras e promete trabalhar forte em 2020

O goleiro Weverton, do Palmeiras, se reapresenta ao clube nesta segunda-feira para o início da pré-temporada motivado por um feito individual. O jogador completou neste início de 2020 dois anos da sua chegada ao time alviverde e disse celebrar a data motivado pelo começo da nova temporada e animado para conseguir novas marcas expressivas.

LEIA TAMBÉM > Confira os resultados do dia na Copinha 2020

"Foram dois anos especiais, de muito trabalho e dedicação. Não terminamos o ano de 2019 como queríamos, mas nunca faltou vontade e foco da nossa parte. Agora vamos iniciar mais uma temporada trabalhando pesado para seguir honrando essa camisa", afirmou. Weverton se transferiu ao Palmeiras no início de 2018, após deixar o Athletico-PR.

Pelo Palmeiras, Weverton tem 89 jogos oficiais e 57 gols sofridos. Com uma média de 0,6 gols sofridos por partida, o goleiro só tem índice pior que o do goleiro paraguaio Benítez, que em 1978 foi vazado 13 vezes em 24 encontros (média de 0,5 gols por jogo). O atual titular do gol palmeirense somou em 2018 nove partidas seguidas sem ser vazado, a segunda melhor marca da história do clube, atrás apenas da sequência de 12 partidas obtida por Zetti em 1987.

"Fico muito feliz em completar mais um ano pelo Palmeiras. Agradeço demais pela oportunidade de jogar num clube com tanta tradição com goleiros e hoje estar atingindo recordes e fazendo história", disse o goleiro. Weverton terá um novo colega na posição nesta temporada, já que o Palmeiras volta a contar com Vinícius Silvestre, que retorna ao clube para ocupar a vaga aberta pela saída de Fernando Prass.