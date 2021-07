Weverton destaca 'espírito de Libertadores' em vitória do Palmeiras no Chile

De volta da seleção brasileira, Weverton foi eleito o melhor em campo na vitória do Palmeiras sobre a Universidad Católica por 1 a 0, no Chile. O atual campeão continental encontrou dificuldades e foi mais pragmático do que criativo. No entanto, mostrou eficiência e foi competitivo. Para o goleiro, fez a diferença o "espírito de Libertadores" que a equipe, cada vez mais acostumada a jogar o torneio, incorporou.

"Nos dedicamos muito e esse é o espírito. Esse é o espírito da Libertadores. Espírito vencedor, de guerreiros, que não sofre gols e não dá nada para o adversário. Para ganhar da gente tem que suar muito e mostramos isso hoje aqui", destacou Weverton.

"A gente sabe que a Libertadores é uma competição que requer muito espírito, muita luta, muita competitividade. É difícil jogar aqui, é um grande adversário. Os últimos brasileiros que vieram não conseguiram ganhar", acrescentou o jogador.

Weverton fez três boas defesas para segurar o importante resultado em Santiago que permite que o time alviverde possa jogar pelo empate na partida de volta das oitavas de final, quarta-feira que vem, no Allianz Parque.

"Não tem nada definido. Estão com uma boa equipe e nos colocaram dificuldade", ponderou Weverton. Mas óbvio que foi um bom resultado. Ganhar aqui não é fácil. Competimos, lutamos e sofremos até o fim. Não levar gol é importante. Temos que fazer nosso melhor em casa pra selar a classificação".

Com a vitória desta quarta, o Palmeiras deixou o River Plate de 2018-2019 para trás e se tornou o time com maior invencibilidade como visitante na história da Libertadores. São 13 jogos sem perder atuando longe do Allianz Parque, com 10 triunfos e três empates.