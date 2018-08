Weverton faz tratamento intensivo para jogar pelo Palmeiras na quinta

O goleiro Weverton, do Palmeiras, se apressa para poder se recuperar a tempo de uma lesão na coxa direita. Nesta terça-feira o jogador revelou nas redes sociais estar em tratamento intensivo para se livrar do problema e poder atuar na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, do Paraguai.

"Quinta é dia de guerra", escreveu o goleiro como legenda de uma foto em rede social em que aparece realizando tratamento na coxa. Nesta terça-feira, Weverton conseguiu treinar com o grupo após ter sentido dores no domingo, durante o empate com o Inter, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, e quase ter sido substituído por Jailson na ocasião.

O elenco realizou nesta terça-feira um treino fechado na Academia de Futebol. Apenas os dez minutos de aquecimento foram liberados para a imprensa. Segundo o site oficial do clube, o elenco praticou estratégias de marcação e bolas aéreas, seguidas de movimentações específicas de acordo com a posição, como finalizações para os atacantes e rebatidas para os zagueiros.

O Palmeiras encerra a preparação para enfrentar o Cerro com treino nesta quarta-feira à tarde. Por ter vencido o confronto de ida, no Paraguai, por 2 a 0, a equipe alviverde poderá perder por um gol de diferença que estará classificada à próxima fase da Libertadores.