Weverton garante Palmeiras ofensivo contra o América-MG: 'Vamos jogar para cima'

O Palmeiras vai atacar o América-MG em busca de vaga na final da Copa do Brasil. Mesmo jogando no Independência, em Belo Horizonte, a estratégia será de buscar a classificação nos 90 minutos. O goleiro Weverton revelou a estratégia de Abel Ferreira. "Vamos jogar para cima."

Depois de apenas empatar no jogo de ida, por 1 a 1, no Allianz Parque, o Palmeiras não quer ser a "nova vítima" dos mineiros. E nada de pensar nos pênaltis, mesmo com um goleiro de excelência no assunto. "Temos de entrar 100% concentrados, respeitando o América-MG, mas jogando para cima, para vencer. Esse é nosso objetivo", revelou Weverton.

O goleiro destacou a boa campanha do adversário na Copa do Brasil. "O que precisamos fazer e nos impor, respeitando o adversário. O América não chegou até aqui de graça, chegou por mérito, eliminou grandes equipes em sua trajetória até a semifinal", endossou o goleiro, lembrando que os mineiros deixaram Corinthians e Internacional pelo caminho.

"Mas temos de fazer o nosso jogo, procurar executar da melhor forma possível aquilo que a gente treinou em São Paulo. Estamos indo para lá confiantes e sabendo que vai ser um grande jogo, uma grande decisão."

Muitos torcedores reclamaram da queda de rendimento da equipe nas últimas partidas. E ficaram desconfiados após o 1 a 1. Abel Ferreira recebeu as primeiras críticas. Weverton garante que o time vai se superar em Belo Horizonte. "Vamos jogar com a alma e o coração. E decisão, não um jogo qualquer. Jogo que nos dá oportunidade de chegar na final da Copa do Brasil", observou.