Weverton lamenta derrota nos pênaltis, mas exalta atuação de 'excelência' do Palmeiras

O goleiro Weverton tinha tudo para se transformar em herói do Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil. Pegou dois pênaltis, fez defesas milagrosas e até beijou a bola. No fim, acabou lamentando a derrota para o Flamengo nas penalidades, após 2 a 2 no tempo normal, e não escondeu sua tristeza diante da boa apresentação do time alviverde no Mané Garrincha, em Brasília.

"A gente está chateado, está triste, mas vale ressaltar o desempenho da equipe. Foi de excelência, em alto nível", enfatizou o goleiro. "O Palmeiras teve as maiores chances do jogo e faltou um pouco de capricho. É entender que é a segunda partida depois das férias. Temos muito o que melhorar", endossou.

Depois de sair na frente do placar e levar a virada, o Palmeiras voltou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa e empatou. Poderia ter saído vencedor, mas não aproveitou as chances criadas.

Atrás, Weverton mostrou que não está na seleção brasileira à toa, parando o ataque do Flamengo em boas finalizações de Gabriel e Vitinho. Foi decisivo e colocou o Palmeiras com boa vantagem na disputa do pênaltis, segurando Matheuzinho na série de cinco pênaltis e depois defendendo a batida de Pepê nas cobranças alternadas.

Diego Alves, contudo, estava num dia melhor. "Pênalti é detalhe. Às vezes (o cobrador) está cansado, com a perna pesada. Hoje não fomos felizes, mas não podemos nos abater. Fizemos uma grande partida", avaliou. "Às vezes, quando não vence, se apaga muita coisa. Agora é descansar porque temos um título importante para decidir na quarta-feira."

Passar a borracha no Flamengo e focar no Defensa y Justicia é a meta do Palmeiras. Depois de fazer 2 a 1 em Buenos Aires, basta um empate para a equipe conquista a Recopa Sul-Americana pela primeira vez. O duelo será novamente no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30 de quarta-feira.