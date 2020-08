Weverton lamenta empate do Palmeiras e se preocupa com pontos perdidos

O goleiro Weverton fez um alerta neste sábado depois de novo tropeço do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Goiás, no Allianz Parque, o jogador afirmou que a equipe precisa parar de perder pontos na competição para não deixar os adversários escaparem. Até agora, em dois compromissos, o atual campeão paulista acumula dois empates.

"Acho que a gente tem que entrar na competição pensando em título. Não podemos ficar tanto tempo sem pontuar. Temos que melhorar. Entrar o mais rápido possível no campeonato. Temos de melhorar o nosso desempenho", afirmou o jogador em entrevista ao canal Première.

O Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo com o zagueiro Gómez e sofreu o gol de empate antes do intervalo. O gol do Goiás foi do também zagueiro Rafael Vaz. Contra o Goiás, o time da casa desperdiçou a vantagem de estar com a força máxima diante de um rival desfalcado. São 15 jogadores afastados por causa do novo coronavírus.

Na avaliação de Weverton, o Palmeiras precisa deixar de lado o título paulista e refletir o quanto precisa melhorar e subir na classificação do Campeonato Brasileiro. "Já passou o título, foi uma maravilha para todos nós, mas precisamos entrar de cabeça no Brasileirão agora", admitiu o goleiro.

Para tentar vencer a primeira no Brasileirão, o Palmeiras terá como próximo adversário o Athletico-PR, em Curitiba, na próxima quarta-feira. Depois disso, no domingo, a equipe alviverde vai enfrentar o Santos em clássico marcado para o estádio do Morumbi.