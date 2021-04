Weverton lamenta falta de eficácia do Palmeiras em derrota diante do Mirassol

O Palmeiras poderia ter feito quatro, cinco ou até seis gols no Mirassol neste domingo. Foram inúmeras chances criadas e desperdiçadas no estádio Allianz Parque. Até pênalti perdeu. Da mesma maneira que o time do interior também criou bastante. Os goleiros trabalharam bem e o palmeirense Weverton lamentou a "falta de eficácia" de sua equipe após cair por 2 a 1 em casa.

Na véspera do Dia do Goleiro, o palmeirense ainda ressaltou sua atuação e deu os parabéns para Alex Muralha, um gigante do confronto, que fez belas intervenções e foi decisivo para o resultado final.

"A nossa eficácia não foi boa neste jogo. Tivemos boas oportunidades, mas o Mirassol foi mais eficaz", lamentou. "Criamos, buscamos, mas a bola não quis entrar hoje (domingo)", enfatizou. Com razão, pois muitos companheiros pararam no goleiro rival, alguns cara a cara, como Rafael Elias no primeiro tempo.

Weverton admitiu que a maratona de jogos vem atrapalhando o desempenho, apesar de o time ter ido bem. Sua preocupação é pela falta de entrosamento com a obrigação de constantes mudanças entre os 11 que iniciam as partidas.

"Não é fácil estar jogando sempre com jogadores diferentes e com pouco tempo para treinar. Treinamos mais no dia do jogo. Não é desculpa, mas é um fator difícil", observou, com razão. "Temos que nos superar em campo, trabalhar mais e se dedicar mais".

Por fim, cumprimentou Alex Muralha e o felicitou pela grande partida. "Tenho de dar os parabéns para ele porque fez uma grande partida. Infelizmente foi contra mim", falou. E seguiu nos elogios. "É um cara trabalhador, merece tudo de bom, está de parabéns. Sabemos como é difícil a vida de goleiro. Parabéns a todos os goleiros pelo nosso dia".

Sem descanso, os palmeirenses já treinam nesta segunda-feira. E Weverton estará ao lado dos titulares para ver o que Abel Ferreira fará para superar o Independiente del Valle, nesta terça, novamente no Allianz Parque, para seguir tranquilo na Copa Libertadores.