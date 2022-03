Weverton se torna goleiro com mais jogos sem sofrer gols pelo Palmeiras no século

O Palmeiras saiu do Morumbi com vitória graças, sobretudo, a um competente sistema defensivo que tem Weverton como líder. O camisa 12 fez ao menos três defesas difíceis no clássico com o São Paulo e foi determinante para o triunfo por 1 a 0. Ele se tornou o goleiro com mais jogos sem sofrer gols no século, ultrapassando Marcos. São 108 partidas com a sua meta intacta.

No ranking geral da história do Palmeiras, Weverton ocupa a sexta posição da lista, ao lado de Oberdan e atrás de Gilmar (109), Marcos (145, com os confrontos do século passado), Valdir de Morais (146), Velloso (185) e Emerson Leão (305).

O mais impressionante é que Marcos detinha o recorde anterior com 107 jogos sem sofrer gols em 392 no total. Weverton precisou de 214 confrontos para superar o lendário arqueiro. Em sua trajetória no Palmeiras desde 2018, ele não levou gols em 50,4% das partidas, resultando em uma média de 0,68 gols por duelo.

"O grande segredo de um atleta é nunca se acomodar, sempre querer mais. Sou essa pessoa. Sempre procuro evoluir e melhorar. Deus tem me abençoado com saúde e eu tenho que fazer minha parte em campo. Renuncio muitas coisas para estar bem. É a recompensa do que planto", afirmou o atleta.

"Defender sempre foi uma das virtudes do Palmeiras. Abel chegou e potencializou. Sofríamos poucos gols desde o Felipão. É a característica do Palmeiras há muito tempo", completou o goleiro. Recentemente, ele revelou a intenção de se aposentar no Palmeiras, clube do qual já é ídolo, com seis títulos e uma série de recordes.

O desempenho de Weverton no Choque-Rei ajudou o Palmeiras a se garantir com antecedência no mata-mata do Paulistão. Com 23 pontos, o time ostenta a melhor campanha entre as 16 equipes do torneio estadual, mesmo com um jogo a menos, e continua invicto. São sete vitórias e dois empates em nove partidas.

"A gente se prepara para não sofrer gols e temos um ataque rápido para fazer. Feliz pela vitória, pelo desempenho. Sofremos um pouco, mas é natural", expressou. Ele citou o tabu que o triunfo no Morumbi derrubou: o de 25 anos sem vencer o São Paulo na casa do rival em duelos pelo Paulistão. O último triunfo palmeirense pelo Estadual sobre o time tricolor fora de casa ocorrera em 29 de março de 1997.

Weverton, que é pai de Valentina, soube no último domingo o sexo de seu segundo filho. O menino vai se chamar Olavo em homenagem ao avô. "Meu avô foi um grande pai, me criou. Me ensinou a ser homem, a ter caráter. O nome do meu filho carrega história".