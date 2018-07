Wigan bate Millwall e vai à final da Copa da Inglaterra pela 1.ª vez

LONDRES - Um dos times mais "globalizados" do futebol mundial, o Wigan está na final da Copa da Inglaterra. A pequena equipe da região metropolitana de Manchester conseguiu a classificação inédita neste sábado, depois de vencer o modesto Millwall, por 2 a 0, no gigante Wembley, em Londres. No mesmo local, daqui a um mês, acontecerá a final da Copa dos Campeões.

Na final inglesa, o Wigan vai enfrentar quem passar da outra semifinal, entre Chelsea e Manchester City, que jogam neste domingo, também em Wembley. O título da Copa da Inglaterra seria o maior da história do Wigan, que venceu uma vez a Copa da Liga Inglesa, em 2005/2006, na sua única final de primeiro nível.

Para chegar a esta decisão, o Wigan entrou em campo com jogadores de 11 países diferentes, inclusive de nações com pequena tradição: o goleiro é de Omã, o ala-direito é de Barbados e um zagueiro de Honduras. O Millwall, por sua vez, contava com um meia de Comores.

O escocês Maloney abriu o placar após completar de primeira um cruzamento perfeito do marfinense Koné, aos 25 minutos do primeiro tempo. Já na parte final do jogo, o espanhol Jordi Gómez enfiou ótima bola para o inglês McManaman, que driblou o goleiro e encerrou a contagem.

Como enfrentará Chelsea ou Manchester City na final e ambos deverão se classificar via Campeonato Inglês para as competições europeias, o Wigan vai herdar uma vaga na Liga Europa. O time nunca jogou um torneio internacional oficial.