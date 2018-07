William Arão nega foco no Flamengo e diz que Botafogo só pensa no Nova Iguaçu Vice-líder do Campeonato Carioca, com 13 pontos conquistados em 15 possíveis, o Botafogo pode fazer um confronto direto pela ponta na próxima quarta-feira, quando joga contra o Flamengo, atual líder. Antes, porém, o foco da equipe está na partida contra o Nova Iguaçu, neste sábado, no Engenhão.