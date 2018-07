William Matheus deixa o Vasco e acerta com o Goiás

"Venho para buscar meu espaço. Espero ficar por muito tempo no clube e escrever meu nome em uma bonita história no Goiás", disse o jogador, que foi elogiado pelo superintendente de futebol do Goiás, Marcelo Segurado. "Vínhamos observando o William há algum tempo. Um jogador que fez boas temporadas nos últimos clubes que passou. Certamente irá nos ajudar muito."

Revelado pelo Figueirense, William Matheus rodou por clubes de menor expressão até chegar ao Bahia, em 2012, onde se destacou e despertou o interesse do Vasco. O jovem jogador até teve algumas oportunidades ao longo do Brasileirão, mas caiu de produção junto com o time, perdeu espaço e passou a não ser mais aproveitado.

RODRIGO TAMBÉM CHEGA - Ainda nesta quarta-feira, a diretoria do Goiás anunciou mais um reforço para o setor defensivo da equipe. Depois do goleiro Renan, ex-Inter, e William Matheus, foi a vez do zagueiro Rodrigo ser confirmado. Ele assinou contrato por uma temporada e será apresentado no dia 3 de janeiro, dia da reapresentação do elenco.

Revelado pela Ponte Preta, o experiente zagueiro de 32 anos viveu a melhor fase de sua carreira no São Paulo, em 2004. Logo depois, foi para o Dynamo de Kiev e nunca mais repetiu as boas atuações. De volta ao Brasil, rodou por Flamengo, novamente São Paulo, Grêmio e Inter até chegar ao Vitória, onde atuou nesse ano.