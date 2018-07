William Matheus recebe proposta do Toulouse e deixa o Palmeiras

Ao mesmo tempo em que acerta a contratação de reforços estrangeiros, o Palmeiras perdeu mais um titular. Nesta sexta-feira, foi definida a venda de William Matheus para o Toulouse, da França, e o lateral-esquerdo já nem enfrenta o Corinthians no clássico de domingo, no Itaquerão, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de se destacar pelo Goiás, William Matheus chegou ao Palmeiras no começo do ano, emprestado por um ano por um grupo de empresários que possui seus direitos econômicos e federativos. O Palmeiras não teve custos com a negociação, mas se sujeitou a uma cláusula que liberava o jogador em caso de proposta.

Quando chegou a oferta do Toulouse, o Palmeiras teve a opção de cobrir a proposta, mas não o fez. De qualquer maneira, o clube tem uma porcentagem na venda, mas os números não foram revelados.

Depois de um começo na reserva de Juninho, William Matheus vinha sendo o titular da lateral palmeirense. Sem ele, o técnico Ricardo Gareca deve colocar Marcelo Oliveira na lateral, formando a zaga com Tobio e Wellington para enfrentar o Corinthians. Sem clima para continuar, Juninho negocia sua saída do clube.