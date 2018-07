William Matheus rescinde com o Fluminense para reforçar o Coritiba

Apesar de ter sido titular do Fluminense durante a maioria das partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, William Matheus não vai mesmo permanecer nas Laranjeiras para 2017. O Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta terça-feira a rescisão do contrato do jogador, que estava emprestado pelo Toulouse, da França.

O destino de William Matheus, contratado pelo Fluminense na última janela internacional de transferências, será o Coritiba. O jogador treinou com o elenco alviverde na pré-temporada e deve ser confirmado como reforço nas próximas horas.

No clássico contra o Vasco, o Fluminense teve o jovem Léo, de apenas 20 anos, como titular na lateral esquerda. O jogador voltou ao clube depois de disputar a Série B pelo Londrina.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30, em Moça Bonita, casa do Bangu, contra o Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, na véspera da partida, o técnico Abel Braga fechou a maior parte do treino à imprensa. Ele não pode contar com o atacante Pedro, que sofreu entorse no tornozelo na segunda-feira.