William Matheus se empolga com troca de técnico: 'Começa tudo do zero'

SÃO PAULO - A saída de Gilson Kleina foi sentida pelos jogadores do Palmeiras, que por diversas vezes demonstrou simpatia pelo treinador, mas por outro lado, fez com que os ânimos fossem renovados e quem estava meio deixado de lado, volta a ter oportunidades. Caso, por exemplo, de William Matheus, destaque na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, sábado, ao dar duas assistências para gol.

"Começa tudo do zero agora. O trabalho do Kleina era bom, mas agora quem não vinha jogando, ganha um pouco mais de ânimo para continuar trabalhando forte e acredito que a chegada de um novo treinador pode trazer surpresas e mudanças na equipe", projetou o lateral-esquerdo, que ganhou a vaga do titular absoluto de Kleina, Juninho.

William Matheus chegou no início da temporada para disputar posição com Juninho, mas disputou apenas cinco partidas com Gilson Kleina no comando. No mesmo período, Juninho jogou 20 vezes.

"Realmente eu tive poucas chances. Quando jogava, ia para o banco no jogo seguinte, mas tudo bem. Faz parte. Agora quero ter sequência para trabalhar", projetou o lateral, evitando críticas ao trabalho do antigo treinador.

O lateral deve continuar como titular na partida contra o Sampaio Corrêa, que será disputada na quarta-feira, e tem boas chances de se manter na equipe com a chegada de um novo treinador, já que Juninho não vive um grande momento e é um dos atletas mais criticados pela torcida palmeirenses.