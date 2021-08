William passa por cirurgia no joelho e pode desfalcar o São Paulo por até seis meses

O volante William vai desfalcar o São Paulo por até seis meses. O temor da gravidade da lesão no joelho sofrida diante do Vasco, na quarta-feira, foi confirmado e ele acabou passando por uma bem sucedida artroscopia neste sábado. O jogador inicia a recuperação na segunda-feira e só deve retornar em 2022.

Depois de um bom período fora de ação tratando dores no joelho, William retornou aos campos para realizar somente seu nono jogo com a camisa do São Paulo, na volta das oitavas da Copa do Brasil, no Rio. Aos 34 anos, queria ser a experiência em campo buscada pelo técnico Hernán Crespo.

Estava empolgado, mas com somente 15 minutos em campo em São Januário, caiu sozinho, novamente com problemas no joelho direito. Chorava muito. Os médicos tentaram acalmá-lo dizendo que podia não ser tão grave. Crespo o abraçou passando apoio. Exames de imagem, contudo, confirmaram necessidade cirúrgica.

"O volante William foi submetido na manhã deste sábado a uma artroscopia no joelho direito. O procedimento realizado no Hospital Albert Einstein foi bem-sucedido e o atleta receberá alta ainda no período da tarde, iniciando a recuperação no REFFIS na segunda-feira" informou o clube.

"William sofreu uma entorse em seu joelho durante a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, na última quarta-feira, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e não seguiu com a delegação para Curitiba, onde o São Paulo enfrenta o Athletico às 18h deste sábado pelo Campeonato Brasileiro."

O São Paulo aproveitou o último dia de inscrições de jogadores para as quartas de final da Copa Libertadores e fez três mudanças em sua relação inicial. Antes dos jogos com o Palmeiras, foram três modificações: o zagueiro Thiagão e os atacantes Juan e Caio, todos revelados na base tricolor, substituíram Everton Felipe, Bruno Rodrigues e Paulinho, que não estão mais no clube.