William Pottker chegará no Corinthians depois do Campeonato Paulista

O atacante William Pottker está confirmado como reforço da equipe do Corinthians, porém, o desejo de ter o jogador para a disputa do Campeonato Paulista não será realizado. Segundo o presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, o atleta só sairá do clube após a disputa da competição.

"Por enquanto, o Lucca e o Yago estão indo para a Ponte, e o Pottker deverá chegar no Corinthians em maio ou junho, logo após o Campeonato Paulista", confirmou Vanderlei, em evento na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira.

Para fechar o novo reforço, o Corinthians cedeu o zagueiro Yago e o atacante Lucca, que ficam na equipe de Campinas por empréstimo até dezembro de 2017. Com as negociações, o clube paulistano esperava contar com Pottker o quanto antes, mas o presidente da Ponte Preta destacou: "Não tenha dúvida que mostramos nossa força. O Corinthians queria ele para jogar o Campeonato Paulista, mas a Ponte negociou bastante e houve um bom entendimento".

O Corinthians deverá adquirir 50% dos direitos econômicos do artilheiro do Brasileirão e desembolsar cerca de R$ 6 milhões para ter Pottker no elenco desta temporada. O atacante se destacou no campeonato nacional do ano passado, em que foi um dos artilheiros com 14 gols.