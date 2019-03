William Pottker e D'Alessandro se machucam e viram desfalques no Internacional

Passada a vitória por 2 a 0 do Internacional sobre o Novo Hamburgo, no sábado, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, o técnico Odair Hellmann terá duas baixas para a sequência da temporada. O atacante William Pottker e o meia argentino D'Alessandro sofrem de problemas musculares na coxa esquerda.

Os dois jogadores nem entraram em campo contra o Novo Hamburgo e também não devem estar disponíveis para o duelo de volta, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A lesão de Pottker é mais grave e deve tirá-lo dos gramados por 15 dias, portanto ele é dúvida para o duelo contra o River Plate, em 3 de abril, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

D'Alessandro sofre com um edema e não deve desfalcar o time por um longo período. A dupla se junta a Patrick, Rodrigo Lindoso e Neilton no departamento médico. Para esta quarta-feira, a tendência é que a escalação de sábado seja mantida: Marcelo Lomba; Bruno, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rithely, Edenílson, Nonato, Nico López e Guilherme Parede; Pedro Lucas.

Quem vai ganhando cada vez mais espaço no Internacional é o meia Martín Sarrafiore. O argentino entrou contra o Novo Hamburgo e marcou um gol no segundo tempo. Os atacantes Santiago Tréllez e Wellington Silva, utilizados no sábado, de novo são candidatos a se aproveitar dos desfalques no setor ofensivo e ganhar minutos na etapa final.