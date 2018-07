William vai para o Catar e começa desmanche na Ponte

CAMPINAS - Vice-campeã da Copa sul-americana, mas rebaixada para a Série B do brasileiro, a Ponte Preta vai sofrer uma drástica redução de receitas. De uma previsão inicial de R$ 42 milhões, a verba deve cair para perto de R$ 8 milhões ao ano. Por isso, o desmanche do atual elenco será inevitável. Depois da saída do técnico Jorginho, o primeiro jogador a sair é William, artilheiro do time no ano com 29 gols. Ele acaba de assinar contrato por um ano para defender o Al-Khor, da primeira divisão do Catar.

Tanto William como a diretoria não confirmaram os detalhes do acordo. O atacante tinha contrato com o clube alvinegro até o final de 2014, mas ainda não foi confirmado se ele rescindiu o contrato de maneira amigável, se houve empréstimo ou se haverá uma compensação financeira.

"Boa tarde, Deus continua realizando sonhos. Hoje (domingo), assinei um contrato de um ano com o Al Khor do Qatar", confirmou William pelo Twitter. "Agradeço torcida, comissão (técnica), e todos os amigos da Ponte Preta. A partir de agora, Deus vai escrever uma nova história", concluiu.

No Al-Khor, o artilheiro deve ter a companhia de outros três jogadores brasileiros. O mais conhecido é o meia Madson, que já defendeu Vasco e Santos. O time do Qatar também conta com o atacante Bruno Mineiro, ex-Portuguesa, e com o meia Júlio César, ex-Atlético-PR.

William, de 30 anos, era um dos principais ídolos do atual elenco. Ao ser contratado, no início do ano, ele prometera fazer 30 gols na temporada, mas por uma queda de rendimento nas últimas dez partidas causado por uma lesão muscular, ele acabou terminando com 29 gols, a um da meta.

A boa fase do jogador perdurou por todo o Paulistão, em que terminou como artilheiro com 13 gols, e no primeiro turno do Brasileirão. Na primeira metade do Nacional, ele marcou nada menos que 11 gols e chegou a liderar a artilharia. No returno, foram apenas três tentos.