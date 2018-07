Willian abraça Felipe Melo e chora: veja os bastidores da vitória do Palmeiras

Passado o clima de guerra após a vitória diante do Peñarol por 3 a 2, o vestiário do Palmeiras ficou marcado por diferentes reações. No vídeo divulgado pelo clube paulista, é possível ver o atacante Willian bastante emocionado e o volante Felipe Melo comemorando o resultado em Montevidéu. O Palmeiras chegou a 10 pontos e está bem próximo de sua classificação para a fase seguinte da Libertadores.

Quando o árbitro apitou o fim do confronto no estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, uma confusão tomou conta dos gramados e inflamou os torcedores das duas equipes, que também entraram em conflito. Dentro de campo, com a vitória, o Palmeiras chegou aos dez pontos, na liderança do Grupo 5.