Willian admite início ruim do Palmeiras e promete melhora

O elenco do Palmeiras deixou o gramado do Couto Pereira abatido nesta quarta-feira. O time perdeu por 1 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou à quarta rodada seguida sem ganhar, sequência que levou o atacante Willian dizer em entrevista que a necessidade de melhorar é evidente, até para não deixar os concorrentes abrirem vantagem.

"A gente está tendo um início muito ruim de Brasileiro. Infelizmente não conseguimos fazer os gols, apesar de termos tido muitas chances no primeiro tempo. Precisamos seguir trabalhando", disse o jogador, artilheiro da equipe na temporada com nove gols. O atacante novamente foi titular para substituir Borja, convocado para defender a seleção colombiana.

A derrota em Curitiba fez o Palmeiras chegar a quatro partidas sem marcar gols. "A cobrança vai sempre existir, pois se trata de um time grande com um grupo bom. Vamos descansar e tentar reagir no fim de semana", comentou. O elenco do atual campeão brasileiro jogou com seis desfalques, entre jogadores fora para defender a seleção colombiana e outros com problemas físicos.

A próxima partida da equipe será no sábado, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Fluminense. Depois, na quarta-feira, o compromisso é o clássico diante do Santos, na Vila Belmiro.