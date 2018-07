Willian admite que não conhece o futebol de Roberto Firmino

A seleção brasileira se apresentou há apenas 2 dias em Istambul. Com muitas novidades no time, os jogadores terão pouco tempo para se conhecer e estarem entrosados para a partida de quarta-feira, contra a Turquia. Willian, meia do Chelsea, por exemplo, já admitiu que não conhece o futebol de Roberto Firmino, meia do Hoffenheim que é sensação no Campeonato Alemão.

"Não tenho muitas informações sobre ele. Não acompanho. Mas com certeza deve ter muita qualidade para estar servindo à seleção brasileira", resumiu Willian. Firmino, de 23 anos, foi eleito a revelação do Campeonato Alemão na última temporada, anotando 16 gols e 12 assistências. "O grupo é forte, só tem jogadores de qualidade, então ele é mais um para fortalecer ainda mais", concluiu o meia do Chelsea.

Roberto Firmino se apresentou com moral à seleção. Apesar de não ter evitado a derrota do Hoffenheim na última rodada da liga nacional, o brasileiro anotou mais dois gols no revés diante do Colônia por 4 a 3. Nesta segunda-feira, o periódico alemão Bild listou 12 clubes interessados na contratação do meia: Liverpool, Manchester United, Inter de Milão, Juventus, Milan, Borussia Dortmund, Schalke 04, Wolfsburg, Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscou e Zenit estariam de olho na revelação, além do próprio Chelsea, de Willian.