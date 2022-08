Willian anuncia saída do Corinthians: 'Meu desempenho não foi o que esperava'

As seguidas ameaças à família por torcedores e o futebol apresentado abaixo do esperado vão abreviar a passagem de Willian pelo Corinthians. O camisa 10 admitiu à ESPN que negocia uma rescisão amigável, sem custos ao clube, para voltar para Londres, onde defendeu Chelsea e Arsenal e negocia com o Fulham para ser companheiro do ex-flamenguista Andreas Pereira.

Willian vem sofrendo enorme pressão da família para voltar à Europa. As cobranças excessivas de alguns corintianos, que falaram até em morte, motivaram o jogador a desistir de cumprir o contrato que se encerraria em dezembro de 2023. A mulher e as filhas não se acostumaram a viver no Brasil e ainda estão com medo dos xingamentos e das ameaças.

Leia Também Willian deve deixar o Corinthians e Vítor Pereira começa a ter seu trabalho questionado no clube

O presidente Duílio Monteiro Alves já havia anunciado após a queda na Libertadores, diante do Flamengo, na terça-feira, que se reuniria com o meia para solucionar o problema o mais rápido possível. Willian garante que abrirá mão de tudo que tinha para receber pela antecipação do acordo.

"Abro mão de tudo que tenho para receber", afirmou Willian ao repórter Mauro Naves, da ESPN. O jogador ainda garantiu não ter problemas com o técnico português Vitor Pereira, garantindo que sai apenas pelas cobranças e pela falta de adaptação. "Nunca tive o menor problema com Vitor Pereira."

Contratado sob enorme esperança ainda na temporada de 2021, Willian jamais atendeu às expectativas da torcida. Alternou altos e baixos, sofreu com as lesões e, em 45 aparições com a camisa corintiana, anotou somente um gol.

"Sei que meu desempenho não foi o que esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada", se defendeu, ao mesmo tempo em que admitiu frustração com seu retorno.