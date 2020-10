Willian aponta comprometimento no Palmeiras: 'Um grupo de homens de caráter'

O Palmeiras perdeu a terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, diante do Coritiba, no Allianz Parque, mas o atacante Willian apontou comprometimento do elenco. Segundo o jogador, a má fase pode ser superada rapidamente.

"Temos um grupo de homens de caráter, que querem vencer. Futebol te dá a oportunidade de mudar rapidamente, temos que manter a cabeça no lugar para poder voltar a vencer na competição", disse o jogador, que entrou na equipe ainda no primeiro tempo, após o placar já estar em desvantagem por 2 a 0.

Leia Também Luan tem lesão confirmada na coxa e vai desfalcar o Palmeiras

Segundo o atacante, o momento pelo qual o time passa, após 13 jogos de invencibilidade, incomoda todo o grupo. "Todos os companheiros estão incomodados, terceira derrota seguida, ainda mais em casa. Não é momento da gente expressar alguma coisa para gerar uma polêmica. Sabemos da insatisfação do torcedor, com razão. A gente sabe da grandeza que é jogar no Palmeiras, temos que ter essa consciência."

Willian não vê "falta de entrega" dos jogadores. "Mas são detalhes que temos que melhorar. Isso temos que conversar internamente para refletir dentro do campo. Quando perde, perde todo mundo."

O Palmeiras volta a jogar pelo Brasileiro no domingo, diante do Fortaleza, no Castelão. Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai ser desfalque.