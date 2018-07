Willian aponta falhas no ataque do Palmeiras e pede foco no clássico

Autor do único gol do Palmeiras na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, o atacante Willian disse que a equipe pecou nas bolas de cruzamento e, com isso, não conseguiu atacar com eficiência e garantir um bom resultado na partida realizada neste domingo no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão.

"Sabíamos que seria dificil. Começamos bem, chegamos mais que eles, mas no segundo tempo, depois do nosso gol, pecamos nas bolas de cruzamento e não conseguimos chegar", disse Willian ao canal SporTV.

O atacante disse ainda que o time precisa refletir após a derrota e descansar para o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta, 12, às 21h45, no Allianz Parque.

"Temos que se acertar e refletir com a cabeça fria depois da partida, descansar e focar no clássico. O Corinthians está fazendo uma campanha fora do normal, e é claro que uma hora eles vão tropeçar. Quarta-feira temos a oportunidade de vencer"

Com a derrota, o Palmeiras permanece com 19 pontos e fica na quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro.