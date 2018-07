Willian aproveita chances e festeja artilharia no Palmeiras

O atacante Willian deixou o Cruzeiro para reforçar o Palmeiras no começo desta temporada ciente de que precisaria brigar pela vaga de titular. As oportunidades têm aparecido e nesta sexta-feira, contra o Novorizontino, no Pacaembu, o jogador abriu o placar da vitória por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista e ao marcar o quinto gol pelo clube, se isolou como o artilheiro da equipe na temporada.

"Tenho tentado aproveitar as oportunidades. Fico feliz de poder estar ajudando e sempre sendo obediente para ajudar a equipe. Temos jogado com força máxima no Paulista, porque é uma decisão para nós", afirmou Willian. O atacante tem sido escalado em posição diferente nos últimos jogos, aberto pela ponta direita. Antes disso, no começo da temporada, ele havia atuado como atacante centralizado, papel que agora cabe a Miguel Borja.

Quando o colombiano começou a jogar pelo Palmeiras, Willian foi para a reserva, até recuperar a titularidade ao ser posicionado pela direita, como foi contra o Novorizontino. "Eu ainda não tinha trabalhado com o Eduardo Baptista ainda, mas sempre jogamos contra. Ele é um grande técnico, sabia das minhas características. Então, fico feliz em aproveitar as chances", disse, ao ressaltar que sabe fazer as diferentes funções no setor ofensivo.

Willian tem cinco gols marcados em 17 partidas pela equipe. Antes de abrir o placar contra o Novorizontino, ele estava empatado com Róger Guedes como o artilheiro do Palmeiras na temporada, com quatro gols. A vitória desta sexta colocou o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O primeiro jogo desta fase será no próximo fim de semana. Antes disso, na quarta-feira, a equipe recebe o Peñarol, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.